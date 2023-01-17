تجمع إعدادي للمنتخب النسوي لكرة القدم

هبة بريس

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية ، في الفترة الممتدة ما بين 16 و20 يناير الجاري ، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ، أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار إستعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية للاستحقاقات المقبلة.

وأضاف المصدر ذاته أنه لهذا الغرض وجه المدرب رينالد بيدروس ، الدعوة إلى 19 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من :

1-صفية بوفتيني….. نهضة بركان

2- مينة البطاش……. نادي بلدية العيون

3- أسية زهير……….. شباب المحمدية

4- خديجة الرميشي…… الجيش الملكي

5- فاطمة الزهرة دهموس….. الجيش الملكي

6- عزيزة الرباح………. الجيش الملكي

7- حنان أيت الحاج ……..الجيش الملكي

8- غزلان الشباك ………الجيش الملكي

9- نهيلة بنزينة………… الجيش الملكي

10 – سهام بوخامي…… الجيش الملكي

11- فاطمة تكناوت……. الجيش الملكي

12- غزلان شاهيري….. الجيش الملكي

13- زينب رضواني……. الجيش الملكي

14- فاطمة الزهرة بمبارة….. سبورتينغ البيضاء

15- صفاء بنوك………… جمعية نجاح سوس

16- نادية زعور………. نادي بلدية العيون

17- خولة كنية……….. نهضة أتلتك زمامرة

18- نجاة بدري…………. الجيش الملكي

19- زينب العرعاري….. جوهرة نجم العرائش

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