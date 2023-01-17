تجمع إعدادي للمنتخب النسوي لكرة القدم
يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية ، في الفترة الممتدة ما بين 16 و20 يناير الجاري ، تجمعا إعداديا مغلقا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.
وذكرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي ، أن هذا التجمع الإعدادي يدخل في إطار إستعدادات المنتخب الوطني لكرة القدم النسوية للاستحقاقات المقبلة.
وأضاف المصدر ذاته أنه لهذا الغرض وجه المدرب رينالد بيدروس ، الدعوة إلى 19 لاعبة ويتعلق الأمر بكل من :
1-صفية بوفتيني….. نهضة بركان
2- مينة البطاش……. نادي بلدية العيون
3- أسية زهير……….. شباب المحمدية
4- خديجة الرميشي…… الجيش الملكي
5- فاطمة الزهرة دهموس….. الجيش الملكي
6- عزيزة الرباح………. الجيش الملكي
7- حنان أيت الحاج ……..الجيش الملكي
8- غزلان الشباك ………الجيش الملكي
9- نهيلة بنزينة………… الجيش الملكي
10 – سهام بوخامي…… الجيش الملكي
11- فاطمة تكناوت……. الجيش الملكي
12- غزلان شاهيري….. الجيش الملكي
13- زينب رضواني……. الجيش الملكي
14- فاطمة الزهرة بمبارة….. سبورتينغ البيضاء
15- صفاء بنوك………… جمعية نجاح سوس
16- نادية زعور………. نادي بلدية العيون
17- خولة كنية……….. نهضة أتلتك زمامرة
18- نجاة بدري…………. الجيش الملكي
19- زينب العرعاري….. جوهرة نجم العرائش