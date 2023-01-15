الكاف يفتح تحقيقا في خلط السياسة بالرياضة ف ” افتتاح الشان”

2023-01-15 / 17:37
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هبة بريس _ الرباط

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الأحد 15 يناير بيانا بخصوص التصريحات السياسية التي حصلت في افتتاح شان الجزائر.

وحسب بلاغ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم فإنه تم الإدلاء ببعض التصريحات السياسية خلال حفل افتتاح “شان الجزائر

وأضاف بلاغ “الكاف” “التصريحات السياسية ليست تصريحات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ولا تعكس وجهات نظر أو آراء كمنظمة محايدة سياسيا”.

وأكد الكاف أنه سيقوم بفتح تحقيق في البيانات والأحداث السياسية في حفل افتتاح الشان وتقييم ما إذا كان هناك امتثال للوائح ولوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والفيفا.

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