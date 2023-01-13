حملة “رجامعانا”.. البداروي يتبرع ب 100 مليون سنتيم إضافية في خزينة النادي

هبة بريس ـ رياضة

تتواصل حملة “رجامعانا” لجمع تبرعات أنصار و محبي الرجاء الرياضي عبر العالم و ذلك لتجاوز آثار الأزمة المالية التي تعرقل مسيرة إعادة بناء الفريق و استعادة توهجه المحلي و القاري.

و وصل عدد المتبرعين لحدود الساعة حوالي 1821 شخصا، كان آخرهم عزيز البدراوي رئيس النادي و الذي ضخ مبلغ 100 مليون سنتيم إضافية في خزينة النادي، بعدما سبق و تبرعت نجلته و عدد من أفراد أسرته.

هذا و وصل رقم تبرعات إلى غاية يوم الجمعة لرقم 208 مليون سنتيم، و ما زالت التبرعات و المساهمات تفد تباعا في حملة غير مسبوقة بكرة القدم الوطنية التحمت من خلالها كل الجماهير الوفية و العاشقة للكيان الأخضر لإخراجه من الأزمة.

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