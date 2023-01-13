حملة “رجامعانا”.. البداروي يتبرع ب 100 مليون سنتيم إضافية في خزينة النادي
هبة بريس ـ رياضة
تتواصل حملة “رجامعانا” لجمع تبرعات أنصار و محبي الرجاء الرياضي عبر العالم و ذلك لتجاوز آثار الأزمة المالية التي تعرقل مسيرة إعادة بناء الفريق و استعادة توهجه المحلي و القاري.
و وصل عدد المتبرعين لحدود الساعة حوالي 1821 شخصا، كان آخرهم عزيز البدراوي رئيس النادي و الذي ضخ مبلغ 100 مليون سنتيم إضافية في خزينة النادي، بعدما سبق و تبرعت نجلته و عدد من أفراد أسرته.
هذا و وصل رقم تبرعات إلى غاية يوم الجمعة لرقم 208 مليون سنتيم، و ما زالت التبرعات و المساهمات تفد تباعا في حملة غير مسبوقة بكرة القدم الوطنية التحمت من خلالها كل الجماهير الوفية و العاشقة للكيان الأخضر لإخراجه من الأزمة.
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المجموع 2 آراء
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9 تعليقات
رجا رجا
رجاوي وافتخر
فكرة ذكية من البدراوي
رجاء فريق قوي
رجاء فريق كبير
رجاء الفرجة ستعود
البدراوي رئيس محترم
البدراوي هو بريز العرب
أطلب من السيد البدراوي فتح تحقيق مع المكاتب السابقة لأنها هي السبب في هذه الأزمة المالية.