الفيفا: ياسين بونو ضمن المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى

2022-12-23 / 12:17
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هبة بريس

يتواجد الدولي المغربي ياسين بونو ضمن قائمة السبعة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى لسنة 2022، التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وذكر الاتحاد الدولي أن بونو سيتنافس على هذه الجائزة إلى جانب كل من أليسون بيكر (البرازيل) وتيبو كورتوا (بلجيكا) ودومينيك ليفاكوفيتش (كرواتيا) و إيميليانو مارتينيز (الأرجنتيلا) ومايك ماينان (فرنسا) ومانويل نوير (ألمانيا).

وأشار إلى أنه سيتم الاعلان عن الفائز بالجائزة ، التي توج بها السنغالي إدوارد ميندي للسنة الماضية ، في 27 فبراير المقبل .

وبحسب ” فيفا”، فإن هذه الجائزة تكافئ أداء حراس المرمى خلال الفترة ما بين 8 غشت 2021 إلى غاية 18 دجنبر 2022.

وبصم ياسين بونو (31 سنة) على أداء جيد خلال كأس العالم قطر 2022 ، كما وقع على عروض رائعة طيلة منافسات هذه المسابقة.

وكان لحارس نادي إشبيلية الاسباني دور حاسم في مباراة المنتخب المغربي ضد نظيره الاسباني ، حيث تمكن من صد ضربتين ترجيحيتين لكل من كارلوس سولير وسيرجيو بوسكيتس.

وأضحى حارس عرين “أسود الأطلس”، الذي لعب ست مباريات في مونديال قطر ، أول حارس إفريقي يحافظ على شباكه نظيفة في ثلاث مباريات من هذه النسخة لكاس العالم.

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