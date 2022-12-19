قناة دنماركية تعتذر عن تصريحات عنصرية ضد “أسود الأطلس”

2022-12-19 / 11:45
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هبة بريس - وكالات

قدمت قناة “TV 2 News” الدنماركية، اليوم الإثنين، اعتذارا عن تصريحات عنصرية أطلقتها بحق لاعبي المنتخب المغربي وعائلاتهم.

وقالت القناة في تغريدة على تويتر: “إننا نعتذر عن التصريحات المسيئة للمنتخب المغربي، ونؤكد أننا حزينون جدا لما حدث”.

وأوضحت رئيسة تحرير القناة آنه سفينا، أن التصريح الذي صدر بحق المنتخب المغربي “كان خاطئا جدا”.

وكان المذيع بالقناة كريستيان هوغ أندرسن، شبّه احتفال لاعبي المنتخب المغربي مع أمهاتهم عقب كل انتصار في مونديال قطر بـ”عائلة القرود”.

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