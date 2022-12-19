3 لاعبين مغاربة ضمن التشكيلة المثالية لمونديال “قطر 2022”

هبة بريس - متابعة

تواجد 3 لاعبين من المنتخب المغربي ضمن اختيارات صحيفة “ليكيب” الفرنسية، لأفضل تشكيلة في كأس العالم 2022 والتي احتضنتها قطر.

ومنحت “ليكيب” تقييما لكل لاعب دخل التشكيلة المثالية للمونديال بناء على مستواه في المباريات.

وجاءت التشكيلة كاملة، كالآتي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش (كرواتيا – 6.57).

الدفاع: أكونيا (الأرجنتين – 6.25) – جفاردول (كرواتيا – 6.43) – رومان سايس (المغرب – 6.60) – أشرف حكيمي (المغرب – 6).

الوسط: إنزو فيرنانديز (الأرجنتين – 6.40) – سفيان أمرابط (المغرب – 6.29) – لوكا مودريتش (كرواتيا – 6.29).

الهجوم: كيليان مبابي (فرنسا – 7.17) – ليونيل ميسي (الأرجنتين – 6.71) – بوكايو ساكا (إنجلترا – 6.50).

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