الملك محمد السادس يهنئ الرئيس ماكرون بمناسبة احتلال فرنسا للمركز الثاني في المونديال

2022-12-18 / 23:24
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هبة بريس - و م ع

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بمناسبة احتلال المنتخب الفرنسي للمركز الثاني في الدورة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي اختتمت مساء اليوم الأحد في قطر.

وأبرز الملك محمد السادس، في هذه البرقية، أن المنتخب الفرنسي أبان، طيلة مساره، عن درجة عالية من الاحترافية والمصداقية، مؤكدا أن هذا المركز الثاني عالميا مشرف للغاية بالنسبة لفرنسا.

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