الأرجنتين تتفوق على فرنسا بثنائية فى شوط مثير بنهائى كأس العالم

هبة بريس _ رياضة

نجح منتخب الأرجنتين في إنهاء الشوط الأول متقدما على فرنسا بهدفين دون مقابل، في المواجهة المقامة حاليا على ستاد “لوسيل”، فى المباراة النهائية للنسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم التى استضافتها قطر بدءا من 20 نوفمبر الماضى بمشاركة 32 منتخبا فى 8 ملاعب

أحرز النجم الأرجنتينى ليونيل ميسي الهدف الأول لصالح منتخب الأرجنتين ضد فرنسا عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 23 من زمن المباراة.

وأحرز آنخيل دى ماريا الهدف الثانى لصالح المنتخب الأرجنتينى في شباك نظيره الفرنسي، بالدقيقة 36 من زمن المباراة

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