التشكيلة الرسمية .. دي ماريا أساسياً مع الأرجنتين

2022-12-18 / 15:52
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هبة بريس

كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني التشكيلة الرسمية لمباراة نهائي مونديال قطر 2022.

تشكيلة الأرجنتين:

إيميليانو مارتينيس – ناهونيل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو – أليكسيس ماك أليستر، إنسو فرنانديس، رودريغو دي بول، أنخل دي ماريا – ليونيل ميسي، خوليان ألفاريس

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