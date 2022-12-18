التشكيلة الرسمية .. دي ماريا أساسياً مع الأرجنتين
هبة بريس
كشف مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني التشكيلة الرسمية لمباراة نهائي مونديال قطر 2022.
تشكيلة الأرجنتين:
إيميليانو مارتينيس – ناهونيل مولينا، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتامندي، نيكولاس تاليافيكو – أليكسيس ماك أليستر، إنسو فرنانديس، رودريغو دي بول، أنخل دي ماريا – ليونيل ميسي، خوليان ألفاريس
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3 تعليقات
ان شاء الله الارجنتين..
الارجنتين تستحق التتويج بكاس العالم..
جميل جدا حضور دي ماريا في التشكيلة الأساسية..