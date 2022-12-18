المغربي” بلال الخنوس” يحقق حلم جده مع “أسود الأطلس”

هبة بريس _ رياضة

حقق اللاعب الشاب بلال الخنوس المولود في بلجيكا حلم جده باللعب في صفوف منتخب بلد جذوره المغرب، وكانت بدايته من بطولة كأس العالم قطر 2022.

وشارك الخنوس في مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022 في كرة القدم والتي خسرها “أسود الأطلس” أمام كرواتيا 2-1، السبت على استاد خليفة الدولي.

وأصبح اللاعب الشاب بلال الخنوس أصغر لاعب عربي يخوض مباراة في كأس العالم بعمر 18 عاما و221 يوما.

وقالت والدته قبل الفوز الرائع على إسبانيا في ثمن النهائي لموقع “سبورتسا” البلجيكي: “لعب ابننا مع المنتخب البلجيكي (للفئات العمرية). طلب منه جده اللعب مع بلد جذوره بحال امتلاكه الخيار، وهذا ما قام به. من الرائع أن يتم اختياره لخوض كأس العالم وهو بعمر الثامنة عشرة. نأمل أن يمنحه المدرب بضع دقائق”.

ويبدو أن مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي بعد ست مباريات حقق فيها المغرب إنجازا تاريخيا وأصبح أول منتخب أفريقي وعربي يبلغ نصف نهائي كأس العالم، سمع كلام والدة الخنوس، ودفع بأصغر لاعب في تشكيلته الأساسية التي أجرى عليها ثلاثة تغييرات فقط مقارنة مع نصف نهائي خسره أمام فرنسا.

وذكرت تقارير صحفية أن اللاعب الشاب المولود في 10 أيار/مايو 2004 بدأ مرتبكا، فحفزه قدوته قائد الفريق حكيم زياش، ثم دخل في الأجواء تدريجيا وبدا مرتاحا أكثر.

وجاء مردوده الهجومي الأول في الدقيقة 32، عندما لعب تمريرة في العمق لسفيان بوفال أهدرها داخل المنطقة. لكن الدقيقة 42 لم تبتسم له كثيراً عندما كانت النتيجة متعادلة 1-1، فبعد افتكاكه الكرة على مدخل منطقة الحارس ياسين بونو، خسرها لتصل إلى ميسلاف أورتشيتش الذي سجل الهدف الثاني قبل الدخول إلى غرف الملابس.

وقدم اللاعب أداء جيدا قبل أن يستبدل في الدقيقة 56 فخرج معانقا الركراكي ومفسحا المجال لعز الدين أوناحي.

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