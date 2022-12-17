عبد الحنين الغرافي

الغرافي ل”هبة بريس “: الأسود بصموا على انجاز تاريخي وغير مسبوق

2022-12-17 / 22:45
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هبة بريس - مكتب طنجة

قال عبد الحنين الغرافي العضو الجامعي بالمكتب المديري للجامعة الملكية لكرة القدم، أن أسود الأطلس بصموا على انجاز تاريخي غير مسبوق ، بعد تأهلهم للمربع الذهبي من بطولة كأس العالم المقامة بقطر .

وأضاف الغرافي في تصريح لموقع “هبة بريس “، أن الفريق الوطني ببلوغه دور النصف النهائي من كأس العالم “قطر 2022″ يعد أول منتخب إفريقي وعربي يصل لهذا الدور المتقدم ، مشيرا الى تجند المكتب المديري برئاسة فوزي لقجع من أجل توفير كافة الظروف الملائمة لبعثة المنتخب المغربي، حتى يتمكن الناخب الوطني وليد الركراكي من الإشتغال في أجواء سليمة ومحفزة.

وأردف الغرافي في التصريح ذاته قائلا :” أن فوزي لقجع يقف بنفسه على استعدادات المنتخب المغربي وعلى كافة التفاصيل المرتبطة بالنقل والتغدية والتطبيب، وهي الظروف ذاتها التي تتوفر عليها المنتخبات الكبرى في المونديال “.

وتقدم العضو الجامعي بأسمى عبارات الشكر والتقدير للملك محمد السادس على ايلائه اهتماما كبيرا بجميع التفاصيل التي تخص البعثة الوطنية وسهره على توفير كافة الظروف الملائمة لها طيلة مدة تواجدها بدولة قطر الشقيقة .

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