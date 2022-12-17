الركراكي : الإصابات أنهكتنا.. وسعداء بما حققناه في المونديال

هبة بريس - القسم الرياضي

تحدث الناخب الوطني وليد الركراكي عن خسارة المنتخب الوطني أمام كرواتيا بهدفين لواحد في مباراة ترتيب المونديال.

وقال الركراكي في تصريح له بعد نهاية المباراة :”لقد أنهكتنا الغيابات والإصابات، وأشكر الجماهير على الدعم والمساندة، اللاعبون قاتلوا وقدموا كل ما لديهم وسعداء بما حققناه في المونديال”.

وتابع :”قدمنا صورة جيدة عن المنتخب المغربي والكرة الأفريقية، وعلينا الاستمرار في العمل، وأهنئ كرواتيا على احتلال المركز الثالث عن جدارة لأنهم يتفوقون علينا في الخبرة”.

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