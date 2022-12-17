الركراكي : الإصابات أنهكتنا.. وسعداء بما حققناه في المونديال
هبة بريس - القسم الرياضي
تحدث الناخب الوطني وليد الركراكي عن خسارة المنتخب الوطني أمام كرواتيا بهدفين لواحد في مباراة ترتيب المونديال.
وقال الركراكي في تصريح له بعد نهاية المباراة :”لقد أنهكتنا الغيابات والإصابات، وأشكر الجماهير على الدعم والمساندة، اللاعبون قاتلوا وقدموا كل ما لديهم وسعداء بما حققناه في المونديال”.
وتابع :”قدمنا صورة جيدة عن المنتخب المغربي والكرة الأفريقية، وعلينا الاستمرار في العمل، وأهنئ كرواتيا على احتلال المركز الثالث عن جدارة لأنهم يتفوقون علينا في الخبرة”.
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14 تعليقات
فعلا كما يقول اغلب المدربين والمحللين الرياضيين الاصابات العدو لكل منتخب او فريق.كيفما كان الحال حققنا تاريخ.واصبح العالم يهتف باسم المغرب.لاسيما كما يقول كل العرب.المنتخب المغربي استطاع لم شمل العرب.
ماعليش النية هاد المرة مصدقاتش. المهم راك كاين و نحن فخورين بك.
إقصاء مشرف شكرا لكم ياأسود😍💚♥️🫡
نحييكم و نرفع لكم القبعة.كنتم أبطالا و صنعتم الحدث و ادخلتم الفرحة على كل البيوت العربية،وفقكم الله لما هو افضل.شكرا شكرا شكرا.
جزاك الله خيرا أنت والكتابة المقاتلة التي أذهلت العالم
بل تستحق أنت و أشبالك كل الشكر و التقدير لأنكم أدخلتم الفرحة إلى البيوت المغربية و أحييتم الأمل في النفوس و رسختم فكرة لا مستحيل إن اجتهدنا و أخلصنا النية لله عز وجل
نحبكم في الله انتم مفخرتنا ادخلتم الفرحة على قلوب المليين
ارفع راسك عاليا لك منا الف تحية حب وتقدير شرفتونا نحن فخورون بكم وبكل ماقدمتم جزاكم الله عنا كل خير ياابطال
شكرا لك انت ولكل أعضاء فريقنا .. حققتم حلمنا
فريق كبير .. إنجاز كبير
شكرا لك انت ولكل أعضاء فريقنا .. حققتم حلمنا
فريق كبير .. إنجاز كبير
لك كل الإحترام والتقدير على مجهوداتك وشكرا لاسود الاطلس
لا عليك شكرا لكم رفعتوا راسنا كل المغاربة والعرب مفتخرون بك وأسود الاطلس على الإنجاز الكبير الذي قدمته تحية إجلال وتقدير لكم
بل شكرا لك والأبناءك الذين رفعوا رؤوسنا جميعا شكرا لكم
اذخلتم الفرحة في كل بيت عربي
تستحقون كل التقدير والاحترام صنعت المعجزة انت واللاعبين بارك الله فيكم.حققت في وقت وجيز وقياسي ما لم يستطع احد تحقيقه في سنوات طوال