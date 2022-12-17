رئيس صربيا: “أدعم المغرب للفوز بالمركز الثالث لأنهم إخواننا”

2022-12-17 / 13:46
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هبة بريس

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أنه سيدعم المنتخب المغربي في المباراة التي ستجمعه مساء اليوم السبت بنظيره الكرواتي لتحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال قطر.

وقال فوتشيتش في تصريحات نقلها موقع “Novosti.rs” المحلي حول المنتخب الذي سيشجعه في نهائي كأس العالم: “لا أعرف من سأشجع في المباراة النهائية (بين فرنسا والأرجنتين)، ولكنني أدعم المنتخب المغربي للفوز بالمركز الثالث، لأنهم إخواننا..”.

هذا وسيواجه المنتخب المغربي نظيره الكرواتي، يومه السبت، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة، لتحديد الفائز ببرونزية مونديال قطر.

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