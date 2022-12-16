رسميا.. الجزائر تترشح لاستضافة كأس أفريقيا 2025

هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجزائر بشكل رسمي، اليوم الجمعة ترشحها لتنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، وذلك بعد سحبها من غينيا.

وقال المتحدث باسم الاتحاد الجزائري لكرة القدم صالح باي عبود للإذاعة العامة: “أنا حالياً في القاهرة (مقر الكاف) وقد قدمت للتو رسمياً ملف ترشيح الجزائر لكأس أفريقيا 2025”.

ومن المرتقب أن يجري الاتحاد الأفريقي، بين 5 و25 يناير 2023، زيارات تفقدية قبل الإعلان المقرر في 10 فبراير 2023 للبلد المضيف للبطولة.

وكان الاتحاد القاري منح عام 2014 حق تنظيم ثلاث نسخ: 2019 للكاميرون، 2021 لكوت ديفوار و2023 لغينيا.

لكن بعد انسحاب الكاميرون وتنظيم مصر نسخة 2019، منح الأولى نسخة 2021 وكوت ديفوار 2023 (ستقام مطلع 2024 بسبب موسم الأمطار)، فيما قبلت غينيا بتنظيم نهائيات 2025.

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