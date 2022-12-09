رونالدو يرد على الشائعات: “مجموعتنا متحدة للغاية”

2022-12-09 / 12:04
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هبة بريس - وكالات

خرج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، لينفي الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن تهديده بترك معسكر الفريق في الدوحة، على هامش المشاركة في كاس العالم “قطر 2022”.

وكتب رونالدو عبر حسابه على “إنستغرام”: “مجموعتنا متحدة للغاية بصورة أكبر من أن يتم تحطيمها من قوة خارجية، أمتنا شجاعة للغاية ولن يتم تخويفها من قبل أي خصم”.

وأضاف: “هذا فريق بأتم معنى الكلمة، وسيقاتل من أجل الحلم حتى النهاية، آمنوا معنا، هيا برتغال”.

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