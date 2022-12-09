قبيل مباراة المغرب.. لاعب منتخب البرتغال: الفريق يلعب بشكل أفضل دون رونالدو

2022-12-09 / 10:32
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هبة بريس - وكالات

خرج قلب دفاع منتخب البرتغال جوزيه فونتي بتصريح “صادم” عن زميله كريستيانو رونالدو، قبيل المباراة أمام المغرب.

وقال فونتي في تدوينة صوتية، إن البرتغال تعلب كفريق بشكل أفضل بدون رونالدو، حسبما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن موقع A BOLA الرياضي.

وأوضح فونتي: “مجرد وجود رونالدو في الملعب يجعل لاعبي الفريق يمررون الكرة إليه بشكل آلي، إلا أنه عندما لا يشارك في المباريات، يلعب الجميع بروح الفريق الواحد كما حدث أمام سويسرا”.

وتابع: “لعب الجميع في مباراة سويسرا بسلاسة دون الاعتماد على لاعب محوري واحد. ساهم الجميع في صنع الفوز”.

وأشار المدافع البرتغالي في ختام حديثه إلى أنه من الصعوبة بمكان تغيير شخصية رونالدو، مشددا على أنه من الجيد للبرتغال في اللقاء القادم أن “يكون جالسا على مقاعد البدلاء”.

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