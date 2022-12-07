الاتحاد العربي لكرة القدم يهنئ المنتخب المغربي

هبة بريس

هنأ الاتحاد العربي لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء ، المنتخب الوطني المغربي على تأهله إلى الدور ربع النهائي من مونديال ” فيفا قطر 2022 “.

وكتب الاتحاد على حسابه الرسمي على موقع تويتر “مبروووك لـمنتخب_المغرب الفوز المستحق على منتخب إسبانيا والتأهل إلى الدور ربع النهائي ..” .

وقال عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية ، و الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي ، والاتحاد العربي لكرة القدم ، واتحاد اللجان الأولمبية العربية ” ألف مبروك للمنتخب المغربي الشقيق الفوز والتأهل لدور الثمانية مبروك للكرة العربية وكل التوفيق في الخطوة المقبلة “.

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