قبل مباراة اليوم.. تاريخ المواجهات بين المغرب وإسبانيا

2022-12-06 / 12:13
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هبة بريس

يواجه المنتخب المغربي نظيره الاسباني، يومه الثلاثاء، ضمن الدور ثمن النهائي لمونديال قطر .

وتأهل المغرب للمرة الثانية في تاريخه لهذا الدور بعد نسخة 1986 بالمكسيك.

– ما هو تاريخ المواجهات بين المغرب وإسبانيا؟

التقى المنتخبان مرة واحدة في كأس العالم وكانت في دور المجموعات للنسخة الأخيرة في روسيا، عندما كان المغرب قاب قوسين أو أدنى من تحقيق الفوز بعدما تقدم 2-1 حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع حيث أدرك الإسبان التعادل عبر ياغو أسباس.

وقتها كان المغرب خارج المنافسة بخسارته مباراتيه الأوليين أمام إيران والبرتغال بنتيجة واحدة 0-1.

والتقى المنتخبان أيضا عام 1961 في الملحق الإفريقي الأوروبي المؤهل إلى مونديال “تشيلي 1962، وفازت إسبانيا 1-0 ذهابا و3-2 إيابا.

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