حملة وسط مغاربة إسبانيا لتجنب سيناريو ما بعد مباراة بلجيكا
يجري الفريق المغربي لقاء الدور ثمن نهائي ضد المنتخب الإسباني من بطولة كأس العالم الجارية بقطر يوم الثلاثاء المقبل، حيث تسود مخاوف من حدوث مناوشات ومواجهات جديدة بين أنصار المنتخب
وأطلقت القنصلية العامة للمغرب بألميريا حملة تحسيس وسط جالتيها بغرض تجنب السيناريو الذي وقع مؤخرا ببلجيكا، عقب اندلاع أعمال تخريب في سياق الاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.
وطالب بيان القنصلية العامة المغربية بألميريا المشجعين بـ”تفادي وقوع أعمال الشغب واصطدامات بين أنصار ومشجعي المنتخبين التي باتت ترافق إجراء بعض المباريات”، مذكرة بأن “أعمال الشغب تتسبب في خسائر متفاوتة لا تقف عند تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، بل تمتد إلى تهديد سلامة وأمن الأشخاص”.
ويوم الأحد الماضي، اندلعت أعمال عنف في بروكسل بعد مهاجمة أشخاص أملاكا عامة وعناصر أمن إثر فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي.
وأوردت الشرطة البلجيكية، في بيان، أنه حتى ما قبل نهاية المباراة “سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة” في وسط المدينة “الأمر الذي أخلّ بالأمن العام”.
12 تعليقات
بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب الوطني المغربي
بالتوفيق إن شاء الله ربي معكم وسيييرو سيييرو إلى الأمام وانتم في يدي الله سبحانه وتعالى
النصر للاسود بإذن الله تعالى وبركاته
نتمنى كل التوفيق والنجاح ان شاء الله للاسود….
بالتوفيق إن شاء الله الله قبل كل شيء هو المعين يارب
لو مصارف المونديال صرفت على فقراء المسلمين لكان أفضل،هذه العبارة لن ترى أحد يرددها هذه الايام لأننا ببساطة لسنا في موسم الحج.
ابناءنا اسود الاطلس الفوز ان شاء الله
نرجو من الله ان يقوي عزيمتكم
والنجاح إن شاء لازم تلعب والتغلب عليهم بإدن الله 🤲
بالثوفيق انشاء الله للمنتخب الوطني المغربي
الله يوفقكم وتفرحونا ان شاء الله اللهم يسر
النصر الاسود سير سير سير باذن الله تعالى وبركاته
بالتوفییق انشاء الله مربوحة