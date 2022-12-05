حملة وسط مغاربة إسبانيا لتجنب سيناريو ما بعد مباراة بلجيكا

هبة بريس _ رياضة

يجري الفريق المغربي لقاء الدور ثمن نهائي ضد المنتخب الإسباني من بطولة كأس العالم الجارية بقطر يوم الثلاثاء المقبل، حيث تسود مخاوف من حدوث مناوشات ومواجهات جديدة بين أنصار المنتخب

وأطلقت القنصلية العامة للمغرب بألميريا حملة تحسيس وسط جالتيها بغرض تجنب السيناريو الذي وقع مؤخرا ببلجيكا، عقب اندلاع أعمال تخريب في سياق الاحتفال بفوز المنتخب المغربي على نظيره البلجيكي، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وطالب بيان القنصلية العامة المغربية بألميريا المشجعين بـ”تفادي وقوع أعمال الشغب واصطدامات بين أنصار ومشجعي المنتخبين التي باتت ترافق إجراء بعض المباريات”، مذكرة بأن “أعمال الشغب تتسبب في خسائر متفاوتة لا تقف عند تخريب الممتلكات الخاصة والعامة، بل تمتد إلى تهديد سلامة وأمن الأشخاص”.

ويوم الأحد الماضي، اندلعت أعمال عنف في بروكسل بعد مهاجمة أشخاص أملاكا عامة وعناصر أمن إثر فوز منتخب المغرب على نظيره البلجيكي.

وأوردت الشرطة البلجيكية، في بيان، أنه حتى ما قبل نهاية المباراة “سعى عشرات الأشخاص بعضهم يرتدي أغطية رأس، إلى مواجهة الشرطة” في وسط المدينة “الأمر الذي أخلّ بالأمن العام”.

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