بيدري: المغرب فريق غير مشهور لكنه منافس معقد

هبة بريس - وكالات

تحدث بيدري، نجم منتخب إسبانيا، عن مواجهة المغرب غدا الثلاثاء، في ثمن نهائي كأس العالم “قطر 2022”.

وقال بيدري، في تصريح أبرزته صحيفة “سبورت” الإسبانية: “المغرب منافس معقد، وخاصة على المستوى الجسدي. لقد وصلوا لهذا الدور من خلال تحقيق نتائج جيدة جدًا وعليك أن تحترمهم”.

وسئل هل أتيحت لك الفرصة للحديث مع الزلزولي؟ فرد: “لم تتح لي الفرصة، أنا متأكد من أنني سأتحدث معه لأن علاقتنا جيدة للغاية، رغم أنه من الصحيح ألا أتحدث كثيرًا على الهاتف. كنت أضحك كثيرا معه عندما كان يلعب معنا. إن المغرب فريق غير مشهور بشكل كبير، لكنه يضم لاعبين يتمتعون بقدرات كبيرة”.

وحول المراجع التي لديه عن المنافس أضاف: “لم ندرس المغرب بعمق حتى الآن، نقوم بهذا الأمر قبل المباراة بيوم أو يومين. يخبرنا المدرب بنقاط القوة والضعف رغم أننا رأينا مباريات كأس العالم ونعرف كيف يلعبون”.

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