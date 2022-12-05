لاعب المنتخب الإسباني: مباراتنا أمام المغرب ستكون صعبة ومتكافئة

2022-12-05 / 10:14
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هبة بريس - متابعة

قال رودري هرنانديز، اليوم الأحد، إن إسبانيا تعلمت دروسا من الخسارة 2-1 أمام اليابان التي كادت أن تؤدي لخروجها من كأس العالم، وتدرك أنه لا يمكنها تحمل الأخطاء نفسها أمام المغرب.

وقال رودري للصحفيين قبل مباراة غد الثلاثاء، أمام المغرب الذي تصدر المجموعة السادسة بشكل مفاجئ “الآن تبدأ منافسة جديدة. هناك دائما تحليلات حول ما يمكننا تطويره، حتى بعد المباريات التي لعبنا فيها بشكل جيد.

“في المباراة الأخيرة، لم يكن هناك الكثير من الأشياء التي يجب تحسينها لأنه كان انهيارا لمدة عشر دقائق وهذا ما يتعين علينا عدم تكراره والتعامل معه بشكل أفضل. لقد تم تحذيرنا من أن هذا لا يمكن أن يحدث مرة أخرى.

وأضاف “المدرب كان واضحا، اللاعبون تحملوا المسؤولية ونحن نتدرب بسعادة نريد التأهل لدور الثمانية وندرك إمكانية تحقيق ذلك”.

وبلغ منتخب المغرب دور الستة عشر لأول مرة منذ 36 عاما رغم أن رودري قال إن الفريق الأفريقي سيكون منافسا قويا خاصة حكيم زياش.

وأردف “لديهم لاعبون يتمتعون بكفاءة عالية ويعملون جماعيا بشكل جيد للغاية. ستكون مباراة صعبة ومتكافئة للغاية. لقد تغلبوا على بلجيكا. يجب أن نحظى بيوم جيد للتغلب عليهم.

“(زياش) لاعب رائع ويؤدي بشكل جيد جدا.. خطير للغاية عندما يسدد. لكني أعتقد أن المغرب لديه لاعبون رائعون وليس زياش فقط”.

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