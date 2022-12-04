مواعيد مباريات كأس العالم اليوم.. فرنسا تواجه بولندا وإنجلترا مع السنغال

2022-12-04 / 09:46
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هبة بريس _ رياضة

تقام اليوم الأحد 4 – 12 – 2022 العديد من المواجهات القوية فى ثمن نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر، ويلتقى منتخب فرنسا حامل اللقب مع نظيره البولندى، فيما يخوض منتخب السنغال مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره الإنجليزى.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

فرنسا X بولندا – 5 مساء على قناة beIN Sports HD 2 Max

إنجلترا X السنغال – 9 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

وصعد منتخب السنغال لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعدما احتل المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما تأهل منتخب إنجلترا بعدما احتل المركز الأول فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط.

وصعد منتخب فرنسا إلى منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد إنهاء دور المجموعات على رأس المجموعة الرابعة في المسابقة الأبرز على مستوي العالم.

وتأهل منتخب بولندا إلي منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، بعد إحتلال وصافة المجموعة الثالثة خلفًا لمنتخب الأرجنتين.

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