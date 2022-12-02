كوريا الجنوبية تهزم البرتغال وتخطف التأهل

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022 فى قطر، بعد فوزه المثير على نظيره منتخب البرتغال بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة، على ملعب “المدينة التعليمية”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، فى مرحلة مجموعات البطولة.

افتتح منتخب البرتغال التسجيل مبكرا بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، عن طريق ريكاردو هورتا، بعد متابعته لعرضية ديوجو دالوت.

ونجح كيم يونج جونج فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب كوريا الجنوبية فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثانى، نجح منتخب كوريا الجنوبية فى خطف الهدف الثانى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من هيونج مين سون.

وحل منتخب كوريا الجنوبية فى المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب أوروجواى الذى تساوى معه بعدد النقاط وفارق الأهداف، ويتصدر البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط.

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