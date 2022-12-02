كوريا الجنوبية تهزم البرتغال وتخطف التأهل

2022-12-02 / 18:12
0

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2022 فى قطر، بعد فوزه المثير على نظيره منتخب البرتغال بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمعهما مساء الجمعة، على ملعب “المدينة التعليمية”، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثامنة، فى مرحلة مجموعات البطولة.

افتتح منتخب البرتغال التسجيل مبكرا بعد مرور 6 دقائق فقط على بداية المباراة، عن طريق ريكاردو هورتا، بعد متابعته لعرضية ديوجو دالوت.

ونجح كيم يونج جونج فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب كوريا الجنوبية فى الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وفى الشوط الثانى، نجح منتخب كوريا الجنوبية فى خطف الهدف الثانى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع للمباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من هيونج مين سون.

وحل منتخب كوريا الجنوبية فى المركز الثانى فى المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف المسجلة عن منتخب أوروجواى الذى تساوى معه بعدد النقاط وفارق الأهداف، ويتصدر البرتغال المجموعة برصيد 6 نقاط.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
5

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسوشييتد برس: اصطفاف عربي كبير خلف المغرب بالمونديال

أسوشييتد برس: اصطفاف عربي كبير خلف المغرب بالمونديال

2022-12-02 / 18:56
Photo of غانا وأوروغواي يودعان كأس العالم 2022

غانا وأوروغواي يودعان كأس العالم 2022

2022-12-02 / 18:23
Photo of صحف ألمانية تهاجم منتخبها: أصبحنا “أقزامًا” وانتهى عصرنا الكروي

صحف ألمانية تهاجم منتخبها: أصبحنا “أقزامًا” وانتهى عصرنا الكروي

2022-12-02 / 17:10
Photo of المغربي رمزي بوخيام يتأهل للدوري العالمي لركوب الأمواج

المغربي رمزي بوخيام يتأهل للدوري العالمي لركوب الأمواج

2022-12-02 / 16:55
Photo of جاك لانغ: المغرب يبهر العالم بتأهل أسود الأطلس

جاك لانغ: المغرب يبهر العالم بتأهل أسود الأطلس

2022-12-02 / 15:42
Photo of نجم المنتخب الإسباني: “علينا أن نلعب بكامل قوتنا أمام المغرب”

نجم المنتخب الإسباني: “علينا أن نلعب بكامل قوتنا أمام…

2022-12-02 / 15:27
Photo of شركات ومحلات تستغل إنجاز الأسود للترويج لمنتوجاتها بالتخفيضات و الهدايا

شركات ومحلات تستغل إنجاز الأسود للترويج لمنتوجاتها بالتخفيضات و…

2022-12-02 / 13:37
Photo of بايتاس: “أسود الأطلس رفعوا رؤوسنا عاليا وشامخا”

بايتاس: “أسود الأطلس رفعوا رؤوسنا عاليا وشامخا”

2022-12-02 / 11:58
Photo of الدبيبة يهنئ المنتخب المغربي بالتأهل إلى الدور الثاني

الدبيبة يهنئ المنتخب المغربي بالتأهل إلى الدور الثاني

2022-12-02 / 11:37
Photo of مدرب المنتخب الإسباني: مباراتنا أمام المغرب ستكون صعبة

مدرب المنتخب الإسباني: مباراتنا أمام المغرب ستكون صعبة

2022-12-02 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق