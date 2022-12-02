المغربي رمزي بوخيام يتأهل للدوري العالمي لركوب الأمواج

2022-12-02 / 16:55
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هبة بريس

تأهل البطل المغربي رمزي بوخيام إلى أكبر البطولات العالمية برسم سنة 2023 ليكون بذلك أول محترف من المغرب، شمال إفريقيا والعالم العربي، ينضم لمصاف النخبة من راكبي الأمواج عبر العالم. وأكدت الرابطة العالمية لركوب الأمواج بولاية هاواي الأمريكية، تأهل المغربي رمزي بوخيام إلى البطولة الأعلى مرتبة في تصنيف الرابطة برسم موسم 2023 مدونا بذلك اسمه بين عمالقة الرياضة عالميا.

وانتزع رمزي بوخيام المصنف بين العشرة الكبار لسلسلة التحدي “تشالنجر سيريز”، مدعوما بمدربه الأيقونة عزيز بوشڭا، بطاقة التأهل لمنافسات البطولة العالمية للسنة المقبلة، التي تعتبر أهم بطولات الرابطة العالمية لرياضة ركوب الأمواج. وتنظم الرابطة الاستحقاقات المكونة للبطولة العالمية وكذا تلك المؤهلة لها، على غرار “الوورلد كواليفايين سيريز”، والتي تمثل التصفيات المؤهلة للبطولة العالمية.

وتشكل هذه التصفيات المنافسات المؤهلة للبطولة العالمية لركوب الأمواج، وهي البطولة الأكثر متابعة بعد الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين “إن بي إي” ودوري الفرق المحترفة لكرة القدم الأمريكية “إن إف إل” وتمثل الرابطة العالمية لركوب الأمواج مع الاتحاد العالمي لركوب الأمواج ،حسب اللجنة الأولمبية العالمية، المؤسستين الوحيدتين المعترف بهما في كل التظاهرات المتعلقة بهذه الرياضة على المستوى العالمي.

وقضى رمزي المنحدر من مدينة أكادير أيام طفولته بالشاطئ يمارس رياضة البودي بورد قبل أن ينتقل لركوب الأمواج. وقد عرفت هذه الأخيرة تطورا ملحوظا عبر الزمن مع تأسيس الجامعة المغربية لركوب الأمواج، والتي رأت النور سنة 2002. وقاده شغفه بهذه الرياضة ليمثل المغرب في أولمبياد طوكيو 2022، ويبصم بذلك على سابقة تاريخية، إذ لم يحقق هذا الإنجاز أي مغربي أو إفريقي قبله.

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