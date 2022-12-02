بايتاس: “أسود الأطلس رفعوا رؤوسنا عاليا وشامخا”

هبة بريس - لبنى أبروك

هنأ الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المنتخب الوطني والملك والمغاربة بمناسبة التأهل للدور الثاني ضمن منافسات مونديال قطر.

وقال بايتاس، في كلمته بالندوة الصحفية المنعقدة يومه الجمعة “الأداء المتميز للمنتخب المغربي، منبع فخر واعتزاز للمغاربة جميعا.. رفعوا رؤوسنا عاليا وشامخا وخلاونا نآمنو بأن العمل في هدوء وبعيدا عن الضغط يعطي نتائج مهمة.”

وتابع بايتاس قائلا “لا الحكومة لا الجامعة قاموا بما يجب القيام به، وبهذه المناسبة نهنئ المنتخب والملك والمغاربة بهذا الفوز المستحق.”

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