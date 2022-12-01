مونديال قطر .. المغرب يواجه اسبانيا في ثمن النهائي

2022-12-01 / 22:19
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هبة بريس _ رياضة

تعرف المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على خصمه في دور ثمن نهائي كأس العالم “مونديال قطر 2022”.

يواجه المنتخب الوطني المغربي، في دور ثمن نهائي كأس العالم “مونديال قطر 2022″، نظيره الإسباني، الذي أنهى دور المجموعات محتلا المركز الثاني، في المجموعة الخامسة، برصيد 4 نقاط.

وانهزم المنتخب الإسباني، في الجولة الثالثة أمام نظيره الياباني، بهدفين لواحد، الخميس 1 دجنبر 2022.

واحتل المنتخب الياباني المركز الأول برصيد 6 نقاط، ثم المنتخب الإسباني في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، والمنتخب الألماني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط أيضا، ثم المنتخب الكوستاريكي في المركز الأخير برصيد 3 نقاط.

وتجرى مباراة المغرب وإسبانيا يوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022، في ملعب المدينة التعليمية، انطلاقا من الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت المغربي.

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