Saudi Arabia's Abdulelha Al-Malki, left, and Saudi Arabia's head coach Herve Renard applaud fans at the end of the World Cup group C soccer match between Poland and Saudi Arabia, at the Education City Stadium in Al Rayyan , Qatar, Saturday, Nov. 26, 2022. (AP Photo/Francisco Seco)

رينار : السعوديون جاهزون لصناعة التاريخ

2022-11-29 / 20:42
11
هبة بريس _ وكالات

أكد الفرنسي هيرفي رينار، مدرب منتخب السعودية، أنّ لاعبيه جاهزون لصناعة التاريخ من خلال التأهل إلى الدور ثمن النهائي من مونديال قطر، وذلك عندما يلاقي نظيره المكسيكي، الأربعاء، على ملعب لوسيل في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة.

وقال رينار في مؤتمر صحفي عشية المباراة: “سعداء بخوض المباراة الحاسمة غداً، نستطيع صناعة التاريخ للكرة السعودية، وبهذا الكلام أكون قد قلت كل شيء”.

وأضاف “لقد حافظنا على حظوظنا حتى المباراة الثالثة في مجموعة قوية تضم منتخبات عريقة أعلى منا في التصنيف العالمي، وعندما تملك الفرصة لتنتزع التأهل إلى الدور التالي، عليك أن تكافح بكل ما أوتيت من قوة”.

ويستطيع المنتخب السعودي ضمان التأهل في حال فوزه، لكن التعادل سيكفيه بحال فوز بولندا على الأرجنتين. أما في حال انتهاء المباراتين بالتعادل سيقصى من المنافسة.

واعتبر رينار أنّ المهمة لن تكون سهلة أمام المكسيك “التي تملك خبرة كبيرة في كأس العالم، أكبر من السعودية. لكننا نريد صناعة التاريخ. في المرة الأخيرة التي تأهلت السعودية إلى الدور ثمن النهائي كان عام 1994 أي قبل 28 عاماً”.

وأضاف “استعدينا لهذه المباراة، ستكون مواجهة تكتيكية بالدرجة الاولى، مباراة مختلفة عن بولندا، إنه منتخب مختلف”.

وما يزيد من صعوبة مهمة المنتخب السعودي افتقاده الى أربعة لاعبين مؤثرين بداعي الإصابة أو الإيقاف، هم قائد المنتخب، سلمان الفرج، وصالح الشهراني، ومحمد البريك بداعي الإصابة، وعبدالاله المالكي، للإيقاف.

وقال في هذا الصدد: “نفتقد 4 لاعبين مؤثرين لكن لدينا تشكيلة من 26 لاعباً. يتعين علينا إدارة الوضع وأن نكون أقوياء، يوم هام ينتظرنا”.

وتابع “لم يكن أحد يتوقع أن نتأهل عن هذه المجموعة الصعبة. يتعين علينا وضع كل حيويتنا”.

ووصف مواجهة المكسيك بأنها ثالث أهم مباراة له بعد نهائي كأس أمم إفريقيا مع زامبيا عام 2012 (أحرز اللقب)، ومع ساحل العاج عام 2015 في البطولة القارية أيضاً (أحرز اللقب).

وأوضح “إنها مباريات لا يمكن أن تخسرها، وإلا فأنك ستندم طوال الحياة، هذا أمر ليس بالجيد”. وتوجه إلى الجمهور السعودي بقوله: “تعالوا بأعداد غفيرة لأننا في حاجة إلى مساندة مميزة، ونأمل أنّ نقدم لكم التأهل كهدية”.

وإلى اللاعبين قال “لا تخافوا، ثقوا بانفسكم، إذا كنتم واثقين بأنفسكم وزملائكم تستطيعون مواجهة أي فريق قوي”.

أما لاعب وسط المنتخب السعودي محمد كنو الذي تألق في المباراتين ضد الأرجنتين وبولندا، ونال الإشادة حتى من الصحف الأوروبية والعالمية فقال عن المباراة “منتخب المكسيك قوي بدنياً وبالتالي لن تكون مباراة سهلة، هدفنا حصد النقاط الثلاث التي ستكون جواز سفرنا إلى الدور التالي”.

وتحدث عن أهمية المدرب رينار قائلا: “هو مقرب جداً من اللاعبين ويعيرنا اهتماماً كبيراً ووقف إلى جانبنا لدى مواجهتنا المشكلات، ونريد أنّ نرد له الجميل على أرضية الملعب”.

وأضاف “إنها مباراة حياة أو موت، نريد أن نعطي كل ما لدينا وكتابة التاريخ لنا كلاعبين وللشعب السعودي”. وختم “أتمنى وقفة الجمهور السعودي معنا وإن شاء الله نبيّضها”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السنغال يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم

السنغال يخطف بطاقة التأهل لثمن نهائي كأس العالم

2022-11-29 / 18:09
Photo of لولاية ثانية.. بشرى حجيج رئيسة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة

لولاية ثانية.. بشرى حجيج رئيسة للكونفدرالية الإفريقية للكرة الطائرة

2022-11-29 / 16:45
Photo of لابورتا: لاعبو برشلونة سبب نجاح منتخب إسبانيا

لابورتا: لاعبو برشلونة سبب نجاح منتخب إسبانيا

2022-11-29 / 14:55
Photo of قبيل مباراة إيران.. وزير الخارجية الأمريكي لمنتخب بلاده: نثق بكم

قبيل مباراة إيران.. وزير الخارجية الأمريكي لمنتخب بلاده: نثق…

2022-11-29 / 13:55
Photo of الجماهير المغربية تواصل التوافد على قطر و تذاكر مباراة كندا تؤرق المشجعين

الجماهير المغربية تواصل التوافد على قطر و تذاكر مباراة…

2022-11-29 / 13:35
Photo of في حالة التساوي في النقاط.. هاته معايير الفيفا لحسم هوية المتأهلين

في حالة التساوي في النقاط.. هاته معايير الفيفا لحسم…

2022-11-29 / 13:08
Photo of تقارير: مشاجرة حادة بين ثلاثي بلجيكا بعد فوز المغرب

تقارير: مشاجرة حادة بين ثلاثي بلجيكا بعد فوز المغرب

2022-11-29 / 12:25
Photo of مونديال قطر.. الفيفا يفرض عقوبة على منتخب ألمانيا

مونديال قطر.. الفيفا يفرض عقوبة على منتخب ألمانيا

2022-11-29 / 12:12
Photo of الخنوس: مستعدون لخوض مباراة كندا

الخنوس: مستعدون لخوض مباراة كندا

2022-11-29 / 11:28
Photo of بالأرقام.. كم قيمة المبلغ المالي الذي سيربحه المغرب إذا تأهل للدور الثاني؟

بالأرقام.. كم قيمة المبلغ المالي الذي سيربحه المغرب إذا…

2022-11-29 / 11:06

‫11 تعليقات

  1. مباراة كانت بمتناول اليد خساره مقززه بتعادل كانت الامور ستكون افضل

  2. ينقص فريق الاشقاء اي اللاعبون السعوديون التركيز ضمن منطقة الجزاء للخصم

  7. عمل كبير من المدرب وتطبيق اكثر من رائع من اللاعبين في الملعب موفقين ان شاء الله كتيبة المحاربين السعودية

  8. الله معكم يا الأخضر دعاوتنا ليكم وقلوبنا معاكم ومع كل المنتخبات العربية 🇪🇬🇲🇦🇸🇦🇹🇳🇶🇦

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق