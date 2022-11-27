بالملعب.. أمير قطر ووالديه يحتفلون بفوز المنتخب الوطني

هبة بريس

احتفل الشيخ تميم بن حمد، أمير دولة قطر، بفوز المنتخب المغرب على بلجيكا، في منافسات كأس العالم 2022 في قطر.

وظهر الأمير تميم بن حمد في مقطع فيديو وهو سعيد للغاية، حيث قام بالتصفيق لفترة طويلة، للاعبي المغرب بعد الفوز الرائع.

كان الأمير تميم بالملعب مرفوقا بالأمير الوالد حمد بن خليفة ووالدته الشيخة موزة، حيث بدت عليهما علامات الفرح والسعادة أيضاً.

كما ظهر الأمير تميم بن حمد في فيديو آخر وهو يبادل الجماهير التحية، حيث كان متواجداً في منطقة كبار الشخصيات على مدرجات ملعب الثمامة.

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