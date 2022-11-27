بعد فوز “الأسود”.. لاعب المنتخب البلجيكي: “الأمر محبط للغاية”

2022-11-27 / 21:08
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هبة بريس - وكالات

انتقد يان فيرتونخين لاعب المنتخب البلجيكي أداء الفريق عقب هزيمته المفاجئة أمام نظيره المغربي بهدفين دون مقابل يوم الأحد في مونديال قطر 2022 في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة الحالية، ورد في معرض حديثه على ما قاله زميله كيفن دي بروين قبل المباراة بيوم.

وكشف فيرتونخن لشبكة “سبورزا” الإعلامية: لم نصنع الكثير، أعتقد أننا كنا جيدين بشكل عام، لم نستسلم، لكن استقبلنا هدفين بصورة طبق الأصل، مرتان تلعب الكرة على الزاوية القريبة، من غير المفترض أن تسكن الكرة الشباك، في المرة الأولى حالفنا الحظ ولكن ليس في الثانية.

وأشار: هناك الكثير من الأمور تدور في ذهني من الأفضل ألا أقولها، أو على الأقل ليس خارج غرف خلع الملابس. الأمر محبط للغاية، المباراة الأولى لم تكن جيدة لكن أنهيناها بشكل جيد، اليوم لا، لا أعتقد أننا صنعنا أي فرص وأعتقد أننا هاجمنا بشكل سيئ لأننا أيضا كبار في السن في خط المقدمة.

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‫11 تعليقات

  1. الف مبروووك لهذا الفريق القوي والكبير اقدر لينا نجيبو كأس العالم لاوجود للمستحيل

  9. تقنيات وإعداد نفسي وبداني واللعب بروح وطنية كبيرة اعطات هذه الناتجة التاريخية الف مبروك

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