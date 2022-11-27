الشيخ محمد بن راشد… فوز المغرب على بلجيكا “فخر عربي من المحيط الى الخليج”

هبة بريس -

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة ، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن فوز المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم على نظيره البلجيكي اليوم الأحد برسم الجولة الثانية من المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم بقطر يشكل “فخرا عربيا من المحيط الى الخليج”.

ووصف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تغريدة له على حسابه على تويتر انتصار أسود الأطلس على الشياطين الحمر بهدفين نظيفين ب”التاريخي” قائلا ” إنها فرحة عربية .. فخر عربي من المحيط للخليج .. ألف مبرووووووك للمغرب”.

يشار الى أن المنتخب المغربي ، بصم بتعادله مع نظيره الكرواتي ،في أولى مبارياته وانتصاره على منتخب بلجيكا ،خلال مونديال قطر 2022، على أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركاته في بطولات كأس العالم.

ويسجل المنتخب المغربي في المونديال المقام حاليا في قطر، المشاركة السادسة في تاريخه في بطولات كأس العالم، بعدما شارك في نسخ البطولة أعوام (1970 و1986 و1994 و1998 و2018).

ورغم وقوعه في مجموعة قوية خلال مونديال قطر، ضمت إلى جانبه منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا، إلا أن أسود الاطلس، تحت قيادة الإطار الوطني وليد الركراكي نجحوا في تأكيد قوتهم داخل المجموعة ، وباتوا قاب قوسين من بلوغ دور الـ 16، وذلك بعد الانطلاقة المميزة التي حققوها خلال الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعان حيث أصبحوا في حاجة للتعادل فقط في المباراة الأخيرة أمام كندا لحجز مقعد في دور الـ 16

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