مجموعة المغرب.. كرواتيا تقلب الطاولة على كندا في مونديال 2022

هبة بريس - وكالات

حول المنتخب الكرواتي تأخره بهدف أمام نظيره الكندي إلى فوز (4-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في الجولة الثانية ضمن مرحلة دور المجموعات لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسجل المدافع الكندي ألفونسو ديفيز هدف التقدم “التاريخي” لمنتخب بلاده مبكرا في الدقيقة الثانية من انطلاق صفارة البداية.

ورد المنتخب الأوروبي الصاع صاعين، في الشوط الأول، بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، أندريه كراماريتش، وماركو ليفايا، في الدقيقتين (36، 44) على الترتيب.

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