كوستاريكا تخمد ثورة اليابان بانتصار ثمين فى مونديال قطر

هبة بريس _ رياضة

حقق منتخب كوستاريكا فوزاً مهماً على اليابان بهدف نظيف، في المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة بطولة كأس العالم 2022 فى قطر باستاد أحمد بن على المونديالي.

بهذة النتيجة، يحصد منتخب كوستاريكا أول ثلاث نقاط في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ويحتل المركز الثالث في المجموعة السادسة، خلفًا لمنتخبي إسبانيا واليابان بفارق الأهداف، فيما يتذيل منتخب ألمانيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

وكان منتخب اليابان قد حقق مفاجأة كبيرة بالفوز على ألمانيا 2-1 في الجولة الأولي للمجموعة السادسة بافتتاح كأس العالم 2022 بقطر، فيما خسر منتخب كوستاريكا بسباعية نظيفة أمام إسبانيا.

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