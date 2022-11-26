رونار: فخورٌ جدا باللاعبين والأداء.. وسنلعب حتى الثانية الأخيرة

2022-11-26 / 17:40
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هبة بريس - وكالات

قال مدرب السعودية الفرنسي رونار لقناة بي إن سبورتس عقب تلقي فريقه خسارة غير متوقعة أمام بولندا: “في بعض الأحيان يجب أن تكون فعالاً، ونحن لم نكن كذلك، لكن أنا فخور جداً بالطريقة التي لعبنا فيها وباللاعبين. أهدرنا ركلة جزاء، لكن ارتكبنا خطأ فادحاً في النهاية. نحن متحدون سوياً”.

وأضاف رونار قائلا: “كان يجب أن نسجل هدف التعادل قبل الاستراحة. بذلنا جهداً كبيراً، والأهم أننا نقف هنا، لا تظنوا بأننا انتهينا سنبذل كل ما في وسعنا، سنستمر في اللعب حتى الثانية الأخيرة”.

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‫8 تعليقات

  5. المنتخب السعودي لم يكن مركزا في المبارة اكثر مع ما كان في الارجنتين..

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