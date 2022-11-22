أبرز مباريات اليوم.. تونس و السعودية يدخلان غمار المنافسة المونديالية

2022-11-22 / 10:45
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هبة بريس ـ رياضة

تتواصل فعاليات كأس العالم بقطر اليوم بإجراء أربع مباريات ستشهد صدامات حارقة مع دخول منتخبين عربيين للمنافسة و هما تونس و السعودية.

و سيكون عشاق المستديرة بداية من الحادية عشر صباحا على موعد مع لقاء السعودية و الأرجنتين، تليه مباشرة مقابلة تونس و الدانمارك بداية من الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المغربي.

و سيواجه المنتخب المكسيكي خصمه البولندي بداية من الساعة الخامسة عصرا، فيما تختتم مباريات اليوم بقمة المنتخب الفرنسي و نظيره الأسترالي.

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