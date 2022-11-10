انت.حار شاب في ظروف غامضة بتاونات
هبة بريس _ ع المحياوي
وضع شاب في عقده الثالث اليوم الخميس 10 نونبر الجاري، حدا لحياته شنقا بغابة مجاورة لمنزل أسرته الكائن بشارع اليمن حي الرميلة بمدينة تاونات حسب مصدر هبة بريس.
وأضاف ذات النصدر، أن الهالك البالغ من العمر حوالي 30 سنة، عثر عليه جثة هامدة بعدما قام بشنق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه بغابة أمام منزل أسرته.
هذا و فور علمها بالحادث، حلت على الفور مختلف السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة حسب ذات المصدر.
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21 تعليقات
إن له و إن له راجيعون الله يرحمو
لك الله يا وطني ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر له ويرحمه
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،سمعنا بحوادث مماثلة قبل ،لابد أن هناك أسباب تدفعهم لذلك
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم ربي يرحمو ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
لاحول ولاقوة الا بالله
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه
رحمه الله وغفر له إن لله وإن إليه راجعون
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لا حول ولا قوه الا بالله انا لله وانا اليه راجعون هذه الكل من افات المهلوسات افات الشغل افات الفساد لا حول ولا قوه الا بالله
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم
لا حول ولا قوه الا بالله العالي العظيم البعد عن الدين هو السبب
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له
لاحول ولا قوة الا بالله
الله يحد الباس ولاو حالات الانتحار منتشرة بزاف
لا حولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
لاحول. ولاقوة. الا. بالله. العلي العظيم. ماشاء. الله. اللهم. اختم. لنا. بخاتم. السعداء
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.. هادشي بزاف اكايخلع ياربي سلامة..
السبب هوا عدم الرضا بقدر الله أو الإفراط في استهلاك المؤثرات العقلية
إنا لله وإنا إليه راجعون
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
لحظة ضعف ديني و نفسي صعيبة ، الذنيا على العموم ما تستاهل يقدم الإنسان على هدا الفعل .