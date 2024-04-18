أكادير : تخريب متسلسل لحافلات النقل العمومي يسائل السلطات

2024-04-18 / 14:41
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ارتفعت وثيرة التخريب الممنهج لحافلات النقل الحضري ” الزا ” مما كلف الشركة خسائر كبيرة، دون ايجاد حلول لهذه الظاهرة التي تستنكرها الساكنة، والفاعلين اغلبهم قاصرين، عادة ما يفلتون من العقاب لما اقترفت أيديهم.

سلوك عدواني بات في تزايد سنة بعد اخرى، خصوصا خلال المباريات التي يحتضنها الملعب الدولي ادرار، مما يحتاج من المسؤولين دراسة الظاهرة ومواجهتها، علما ان المدينة الآن في حلة جديدة من خلال الاوراش الملكية المتعلقة بتأهيل بنيّاتها التحتية.

وقد لوحظ مؤخرا، نهج نفس السلوك العدواني من طرف قاصرين، بتخريب منشآة وتجهيزات بحدائق وشوارع، والكتابة على الجدران وكذلك الكراسي الخرسانية بالساحات العمومية.

ولعل استمرار هذه الظاهرة يهدد كذلك أسطول الحافلات الصديقة للبيئة ( أمل واي ” والذي ستنطلق في تقديم خدماتها، هل فكرت السلطات في كيفية مواجهة ظاهرة التخريب؟؟.

2024-04-18 / 14:41
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