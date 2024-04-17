سيدي افني: اعتقال سيدة بعد تخليها عن ” رضيعتها” بمكان خلاء

تمكنت مصالح الدرك الملكي بسيدي افني، من فك لغز العثور على رضيعة الأسبوع الماضي، في مكان خلاء، واعتقال الأم المشتبه فيها وهي في العشرينيات من عمرها، وإيداعها السجن المدني في انتظار محاكمتها .

وكان احد الرعاة، الأسبوع الماضي، قد عثر على ” الرضيعة” بعدما سمع بكاءها، وقام بالإبلاغ عن الواقعة، والتي فتحت بشأنها مصالح الدرك تحقيق شمل عدد من الدواوير، وتم توقيف 3 فتيات وإخضاعهن لفحوصات بالمستشفى الإقليمي، وتأكد ان فتاة تبلغ من العمر 27 سنة، هي أم الرضيعة ، وحكت للمحققين قضيتها وان احد الأشخاص غرر بها مما نتج عنه حمل غير شرعي انتهى بمحاولة التخلص من الرضيعة.

وقد تم الإستماع إلى المشتبه فيه في حمل الفتاة، والذي نفى علاقته، وستتم متابعته في حالة سراح ، إلى حين تبوث أبوته الرضيعة واللجوء إلى تحاليل الحمض النووي adn .