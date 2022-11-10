انت.حار شاب في ظروف غامضة بتاونات

هبة بريس _ ع المحياوي

وضع شاب في عقده الثالث اليوم الخميس 10 نونبر الجاري، حدا لحياته شنقا بغابة مجاورة لمنزل أسرته الكائن بشارع اليمن حي الرميلة بمدينة تاونات حسب مصدر هبة بريس.

وأضاف ذات النصدر، أن الهالك البالغ من العمر حوالي 30 سنة، عثر عليه جثة هامدة بعدما قام بشنق نفسه بواسطة حبل لفه حول عنقه بغابة أمام منزل أسرته.

هذا و فور علمها بالحادث، حلت على الفور مختلف السلطات المحلية والأمنية إلى عين المكان للقيام بالمتعين، فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بالغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي بتعليمات النيابة العامة المختصة حسب ذات المصدر.

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