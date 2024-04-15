وفاة إمام مسجد تعرض للغرق بشاطئ ميراللفت

بعد محاولة انقاذه بقسم العناية المركزة بالمستشفى الإقليمي بسيدي افني ، بعد نقله اليه هو طفلته في وضع حرج بعد ان تعرضا للغرق يوم امس الأحد ، بشاطئ ميراللفت ، لفظ شخص وهو امام مسجد بأحد مساجد اقليم تيزنيت ، أنفاسه الأخيرة، اليوم الاثنين ، فيما طفلته لازالت تحت العناية المركزة .

وكان الهالك كان قد قصد الشاطئ رفقة طفلته هروبا من موجة الحرارة التي اجتاحت يوم امس اجواء الإقليم ، إلا أن غرق طفلته، دفعه إلى محاولة انقاذها قبل ان يتعرض للغرق.

وجرى فتح بحث تمهيدي في الحادث، بأمر من النيابة العامة المختصة، لكشف ظروف وملابسات غرق الشخصين، مع إجراء تشريح طبي لجثة الهالك لتحديد السبب الحقيقي للوفاة لفائدة البحث القضائي.