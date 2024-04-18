مصرع شخص وإصابة آخر في حادثة سير خطيرة بتازة

ع محياوي _ هبة بريس

علمت هبة بريس، أن شخصا لقي مصرعه في حادثة سير مروعة ، فيما أصيب مرافقه بجروح خطيرة، اليوم الخميس 18 أبريل الجاري، بمنطقة الفدان الكبير بجماعة اكزناية الجنوبية بإقليم تازة.

و أضاف المصدر، أن الحادث نجم عن انقلاب سيارة في أحد المنعرجات الوعرة ، ما تسبب في مصرع السائق على الفور، ليتم نقل جثته إلى قسم الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة.

وفور علمهم بالحادث ، حلت على على الفور عناصر الدرك الملكي إلى عين المكان للقيام بالمتعين ، حيث باشرت تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لمعرفة الظروف والملابسات الحقيقية التي أدت إلى وقوع الحادثة، قبل تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.