الرصاص يلعلع بالجديدة لتحييد خطر منحرف مدجج بسكينيين وكلب شرس

مصباح أحمد – الجديدة

على إثر تدخل دورية محمولة من الفرقة الترابية بمركز أولاد افرج، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، مساء أمس الأربعاء، لتخليص فتاة كانت عرضة محاولة اختطاف وهتك عرضها، عرض منحرف في حالة هيجان، كان مدعوما بكلب شرس، عنصر درك من المتدخلين، للاعتداء بواسطة السلاح الأبيض؛ ما اضطره لاستعمال سلاحه الوظيفي، لتحييد الخطر القائم، وتخليص الضحية.

هذا، وفي تفاصيل النازلة الإجرامية، فإن سيدة ربطت الاتصال، في حدود الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس الأربعاء، بمركز الدرك الملكي بأولاد افرج؛ حيث طلبت التدخل، لتوفير النجدة والحماية لابنتها القاصر، والتي كانت ضحية محاولة اختطاف بالإكراه، تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، وهتك عرضها، من طرف منحرف في حالة غير طبيعية، مضيفة ان الوضع حرج وخطير للغاية، ويستدعي التدخل الفور .

هذا، وفور التوصل، انتقلت دورية الى مسرح النازلة، حيث وجد المتدخلون الدركيون أن الأمر يتعلق بمنحرف على قدر كبير من الهيجان والاندفاع، بفعل تأثير المخدرات؛ وقد كان مدججا بسكينين من الحجم الكبير، ويحاول استدراج فتاة بالقوة، مستعينا في ذلك بكلب شرس من فصيلة “مالينوا “. الشيء الذي دفع عناصر الدورية الى تطويقه ومحاصرته، قبل أن يفطن الأخير إلى وجودهم، محرضا كلبه في الهجوم على أحد الدركين، الذي أصيب بجروح في ساقه. ما اضطره لاستعمال سلاحه الوظيفي، وإطلاق رصاصة أردت الكلب قتيلا في عين المكان؛ ومكنت من تحييد الخطر المحدق الذي كان يتهدد سلامة المتدخلين الدركيين. وقد تسنى، على إثر الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي، توقيف الجانح الهائج، ووضعه من ثمة تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث معه، وإحالته بمقتضى حالة التلبس، على النيابة العامة المختصة لدى استئنافية الجديدة.