مجلس النواب

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2023

2022-11-10 / 22:50
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هبة بريس _ الرباط

صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، مساء اليوم الخميس، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 210 تعديلا.

وتوزعت هذه التعديلات حسب التدابير، إلى 47 تعديلا جمركيا (13 للمعارضة و 8 الحكومة و 9 الفريق الاشتراكي و 13 للأغلبية و4 للاشتراكي الموحد)، و142 تعديلا ضريبيا منها، 42 للمعارضة بدون الفريق الاشتراكي و 01 للحكومة و 21 لفرق الأغلبية و 52 للفريق الاشتراكي و 19 لفيدرالية اليسار و 7 للاشتراكي الموحد. كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت في المجموع 21 تعديلا.

وكانت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية قد صادقت أمس الأربعاء على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بالأغلبية.

وسيعقد مجلس النواب صباح غد الجمعة جلسة عمومية تخصص لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، وعلى المشروع برمته.

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‫5 تعليقات

  1. قانون مالية 2023 جاء ليمحوا الطبقة المتوسطة، اين هي الضريبة على الثروة واين هي ضرائب على شركات النفط…..

  2. شرط توثيق السكن المدعوم من الدولة من طرف الموثق فقط هو ريع تشريعي يضرب في الصميم مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مهنيين يشتغلون في نفس الحقل

  3. العدالة في الضريبة على كافة المهن الحرة هاهي والعدالة في التشريع فين هي

  4. أين هو مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المهنيين في مشروع القانون2023؟؟؟

  5. مسؤولو وزارة الاقتصاد والمالية افتضح امرهم من خلال محاولة إرغام المواطنين وجلبهم الى الموثق بدل السادة العدول

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