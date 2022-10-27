ارتفاع قيمة صادرات مشتقات الفوسفاط ب 67.9 %

هبة بريس

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية بأن صادرات الفوسفاط ومشتقاته واصلت ديناميتها الإيجابية مع متم شهر غشت المنصرم.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الحديثة حول الظرفية لشهر أكتوبر، أن “ارتفاع أسعار البيع على المستوى الدولي عززت قيمة صادرات الفوسفات ومشتقاته، حيث ارتفعت بنسبة 7ر67 في المائة في نهاية غشت 2022، بعد زائد 6ر42 في المائة قبل عام”.

ويعزى هذا التطور، حسب المصدر نفسه، إلى ارتفاع قيمة صادرات مشتقات الفوسفاط بنسبة 9ر67 في المائة بعد زائد 48 في المائة قبل عام، وصادرات الفوسفاط الصخري بنسبة 1ر66 في المائة بعد زائد 5ر10 في المائة نهاية غشت 2021.

وفي المقابل، واصلت القيمة المضافة لقطاع الصناعات الاستخراجية انخفاضها في الربع الثاني من عام 2022، أي بنسبة ناقص 8ر7 في المائة في الربع الأول من عام 2022 و ماقص 6ر0 في المائة في الربع الثاني من عام 2021.

وحسب المديرية، يمكن لهذا التراجع أن يتفاقم في الربع الثالث من عام 2022، تماشيا مع تراجع إنتاج السوق من الفوسفاط، وهو مكون رئيسي من قطاع الصناعات الاستخراجية في المغرب، بنسبة 5ر19 بالمائة للشهرين الأولين من هذا الربع، بعد انخفاض بنسبة 5ر16 في المائة في الربع الثاني و 11 في المائة في الربع الأول من عام 2022.

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