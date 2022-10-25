حجم الرواج المينائي يبلغ أزيد من 67,14 مليون طن

2022-10-25 / 14:49
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هبة بريس

في ما يلي الخمس نقاط الرئيسية المتعلقة برواج الموانئ التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ، عند متم شتنبر 2022:

1- بلغ حجم الرواج المينائي أزيد من 67,14 مليون طن، بانخفاض نسبته 2,2 في المائة مقارنة بمتم غشت 2021.

2- سجلت الواردات 43,53 مليون طن، بزيادة بلغت 5,2 في المائة.

3- انخفضت الصادرات بنسبة 19,2 في المائة، مسجلة حجما بلغ 20,32 مليون طن.

4- احتل ميناء الجرف الأصفر المرتبة الأولى بحصة 38,9 في المائة من الرواج الإجمالي، متبوعا بميناء الدار البيضاء بنسبة 29,4 في المائة، يليهما ميناء آسفي (10,8 في المائة).

5- شكلت المواد الصلبة 59,8 في المائة من إجمالي حركة الرواج، تليها المواد السائلة (21,7 في المائة)، والحاويات (13,8 في المائة).

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