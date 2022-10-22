المقاولات .. تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل للمستخدمين حديثي الشغل 

2022-10-22 / 16:50
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هبة بريس

يقترح مشروع قانون مالية العام المقبل، تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل حتى 31 دجنبر 2026 بالنسبة للمستخدمين حديثي الشغل في المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات.

وأفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، الذي عرض على البرلمان أول أمس الخميس، أن “مقتضيات المادة 57-20 من المدونة العامة للضرائب تنص حاليا على الإعفاء من الضريبة على الدخل برسم الأجر الإجمالي الشهري في حدود 10 آلاف درهم والمدفوع من قبل المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء. ويمنح هذا الإعفاء لمدة 24 شهرا اعتبارا من تاريخ تشغيل الأجير شريطة استيفاء الشروط”.

وتتمثل هذه الشروط في أن يتم تشغيل الأجير في إطار عقد شغل غير محدد المدة وأن يتم التشغيل خلال السنتين الأولتين ابتداء من تاريخ شروع المقاولة أو الجمعية أو التعاونية.

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