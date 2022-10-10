سكوب..سلطات تطوان تمنع فوضيل من التصوير

نجلاء مزيان _ هبة بريس

منعت سلطات تطوان عصر يومه الإثنين، المغني الجزائري فضيل من تصوير فيديو كليب جديده الغنائي بعدد من أحياء المدينة العتيقة.

و اكد مصدر لجريدة هبة بريس الالكترونية، أن سبب المنع يعود لعدم توفر الفنان الجزائري فضيل على رخصة التصوير، إذ تمت مطالبته بإحضارها مثل العديد من الفنانين الذي حرصوا على تصوير “كليباتهم” بذات المدينة، أبرزهم زهير البهاوي و نعمان بلعياشي و بدر أخلوف وآخرون.

و في سياق آخر،أصدر مؤخرا الفنان الجزائري فضيل ديو غنائي جديد جمعه بالفنان اللبناني جوزيف عطية، تحت عنوان “تلاقينا تاني” حيث لاقت الاغنية صدى طيب و استحسان جمهورهما.

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