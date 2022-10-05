بأمر أميري.. تعيين أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء بالكويت

2022-10-05 / 10:37
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هبة بريس - وكالات

أصدر أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، أمراً أميرياً بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء.

وحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، فقد كلف أمير دولة الكويت، رئيس مجلس الوزراء الجديد الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الحكومة الجديدة.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، قَبل الأحد الماضي، استقالة الحكومة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة، وذلك في أعقاب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية.

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