ليونيل ميسي

تقرير: عودة ميسي إلى برشلونة في الأول من يونيو 2023

2022-10-05 / 09:36
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هبة بريس - وكالات

كشفت الصحافية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي والمقربة من مواطنها الأسطورة ليونيل ميسي أنه سيكون لاعباً لبرشلونة في الأول من يوليو من العام المقبل بعد نهاية عقده الحالي مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ورحل ميسي، الذي يعتبره كثيرون، أعظم لاعب عبر كل العصور، إلى باريس سان جيرمان في أغسطس من العام الماضي عقب 17 عاماً في برشلونة، إثر فشله والنادي بالتوصل إلى اتفاق لتمديد التعاقد نظراً لقوانين رابطة الدوري الإسباني المالية.

وكتبت بروناتي عبر حسابها الشخصي على “تويتر”: ابتداء من 1 يوليو 2023، ليونيل ميسي سيكون لاعباً لبرشلونة الإسباني.

وستكون عودة ميسي إلى برشلونة انتصار لرئيسه الحالي جوان لابورتا الذي صرح الصيف الماضي بأنه مدين لميسي بالكثير على الصعيد الشخصي، متمنياً أن يختم اللاعب مسيرته الرياضية بقميص ناديه الأصلي، وأن يحظى بوداع لائق من قبل الجماهير.

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