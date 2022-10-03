ليبيا تدخل على خط نقل غاز نيجيريا لأوروبا

2022-10-03 / 20:18
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هبة بريس _ الرباط

قررت حكومة الوحدة الليبية الدخول في معترك المنافسة لنقل غاز نيجيريا إلى أوروبا عبر أراضيها.

ورغم الأوضاع الأمنية غير المستقرة التي تعاني منها ليبيا، إلا أنها تراهن على ميزة أفضلية مرور أنبوب نقل غاز نيجيريا عبرها نحو أوروبا.

وهذه الأفضلية تتمثل في أن المسافة بين آبار الغاز في نيجيريا نحو الأسواق الأوروبية تقل بألف كلم على الأقل، بحسب وزير النفط الليبي محمد عون، مقارنة بمشروعي أنبوبي الغاز المارين عبر الأراضي الجزائرية أو المغربية، دون أن يذكر طوله، ولكن من المرجح أنه في حدود 3 آلاف كلم.

لكن ليبيا أمامها تحديات كثيرة لتحقيق هذا المشروع، فليست الجوانب الأمنية ما تعوقه، بل هناك أيضا الجوانب المالية والتكنولوجية والسوق، واستقرار أسعار الغاز، وعامل الوقت المرتبط بتحول الدول الأوروبية نحو الطاقات المتجددة والوصول إلى الحياد الكربوني في آفاق 2050.

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‫9 تعليقات

  7. اللهم بارك وزد وانعم على المملكة المغربية الشريفة واحفظها من الاعداء والحساد واجعل كيد كل من يريد لبلدنا السوء ان تجعل كيده في نحره واطفي بصيرتهم عنا..

  8. اللهم بارك لبلدنا الحبيب ملكا وحكومة وشعبا لانجاح هذا المشروع الضخم..

  9. الله حدر السلامة
    لعصى فالرويضة عاين باين كلشي باغي ادوز الغاز من نجيريا لاوروبا ملي المغرب اعلن عن هذا
    الله يهد ما خلق

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