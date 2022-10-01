“شان 2022”..الأسود المحليين يتعرفون على منافسيهم بالمجموعة الثالثة

هبة بريس -

أسفرت قرعة كأس إفريقيا للاعبين المحليين “الشان 2022” التي جرت مساء السبت بالجزائر، عن تواجد “الأسود المحليين” في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات كل من​ غانا السودان ومدغشقر.

وستجرى النسخة المقبلة من منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، خلال الفترة الممتدة ما بين 13 يناير و 4 فبراير 2023. حيث توجه المنتخب المحلي بلقب النسختين السابقتين .

وجاءت المجموعات على الشكل الاتي :

المجموعة الأولى: الجزائر، الموزمبيق، إثيوبيا، ليبيا.

المجموعة الثانية: السنغال، كوت ديفوار، أوغندا، الكونغو الديمقراطية.

المجموعة الثالثة: المغرب، غانا، مدغشقر، السودان.

المجموعة الرابعة: موريتانيا، أنغولا، مالي.

المجموعة الخامسة: النيجر، الكونغو برازافيل، الكاميرون.

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